Jinzi Ham Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Beurteilung der Kauf- oder Verkaufsposition eines Wertpapiers verwendet, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Bei Jinzi Ham wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 51,9 und der 25-Tage-RSI auf 52,84 festgestellt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Die Dividendenrendite von Jinzi Ham beträgt 0,39 Prozent und liegt damit 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,87 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird Jinzi Ham auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses und des Branchenvergleichs als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,04 CNH, während der Aktienkurs bei 4,9 CNH um -2,78 Prozent darüber liegt. Der GD50 beträgt 5,13 CNH, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesen Bereichen ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Jinzi Ham eine Rendite von 10,43 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,29 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, hat Jinzi Ham mit 32,72 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.