Jinzi Ham Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der Jinzi Ham liegt bei 41,3, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 53,24 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinzi Ham liegt bei 248, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Jinzi Ham derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 liegt bei 4,89 CNH, während der Aktienkurs mit 5,5 CNH um +12,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,43 CNH, was einer Abweichung von +1,29 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,52 Prozent erzielt, was 42,52 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -9,25 Prozent, und Jinzi Ham liegt aktuell 42,77 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.