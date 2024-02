Jinzi Ham Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jinzi Ham-Aktie beträgt aktuell 8, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. In den letzten 25 Handelstagen liegt der RSI bei 59,94, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt somit ein "Gut"-Rating für die Jinzi Ham-Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der fundamentalen Analyse. Mit einem KGV-Wert von 195,57 liegt Jinzi Ham auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass die Aktie von Jinzi Ham in den sozialen Medien zuletzt eher negativ diskutiert wurde. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Jinzi Ham im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,9 Prozent erzielt, was 20,47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.