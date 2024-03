Jinzhou Port Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Jinzhou Port-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,97 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,53 CNH weicht somit um -14,81 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Wenn wir uns den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ansehen, beträgt dieser 2,58 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -1,94 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Jinzhou Port auf kurzfristigerer Analysebasis.

Die Anleger-Stimmung bei Jinzhou Port in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von 40 zeigt, dass die Jinzhou Port aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Jinzhou Port im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,78 Prozent erzielt, was 14,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -9,03 Prozent, und Jinzhou Port liegt aktuell 20,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.