Jinzhou Port Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Jinzhou Port zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -1,62 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Verkehrsinfrastruktur-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 0,42 Prozent, und auch hier liegt Jinzhou Port mit 2,03 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jinzhou Port-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,23 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,95 CNH weicht somit um -8,67 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt der Kurs 3,06 CNH, was einer Abweichung von -3,59 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Grundlage ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jinzhou Port liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 63,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was auf ein zunehmendes Interesse der Anleger hinweist. Aufgrund dessen erhält die Jinzhou Port-Aktie ein Rating von "Gut".