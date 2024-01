Jinzhou Port Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Ready Capital":

Die technische Analyse der Jinzhou Port-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 3,16 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 2,83 CNH lag und somit einen Abstand von -10,44 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,98 CNH, was einer Differenz von -5,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet die Gesamtbewertung daher ebenfalls "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit der Jinzhou Port diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Jinzhou Port-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jinzhou Port-Aktie ergibt sich ein Wert von 69,23 für den RSI7 (sieben Tage) und 63,16 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Zunahme positiver Kommentare über die Jinzhou Port beobachtet werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer war demnach positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die gestiegene Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Insgesamt führt dies zu einer positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating für die Aktie.