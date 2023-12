Jinzhou Port Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von Jinzhou Port verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,62 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 1,23 Prozent, was zu einer Underperformance von -2,84 Prozent für Jinzhou Port führt. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -0,58 Prozent im letzten Jahr, wobei Jinzhou Port 1,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der vergleichbaren Rendite im Sektor und der Unterperformance im Branchenvergleich wird Jinzhou Port in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Jinzhou Port zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Außerdem verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung laut unserer Messung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Jinzhou Port liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,11, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten kann auch die Stimmung der Anleger die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse von Jinzhou Port auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jinzhou Port aufgegriffen. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung. Insgesamt wird Jinzhou Port in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.