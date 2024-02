Jinzhou Jixiang Moly tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Bei Jinzhou Yongshan Lithium wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 83,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 82,81 liegt. Somit erhält Jinzhou Yongshan Lithium in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 10,54 CNH, während der Kurs der Aktie selbst bei 6 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -43,07 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso ist der GD50 für die vergangenen 50 Tage mit einem Stand von 9,24 CNH ein Hinweis auf eine negative Entwicklung, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Jinzhou Yongshan Lithium somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich Aktienkurs ergibt sich eine Rendite von -45,63 Prozent für die Aktie von Jinzhou Yongshan Lithium im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Aktie 22,93 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie aktuell 22,93 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Jinzhou Yongshan Lithium werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufweist und eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität verzeichnet. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Jinzhou Yongshan Lithium in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".