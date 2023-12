Jinzhou Jixiang Moly Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten Wochen wurde bei Jinzhou Yongshan Lithium eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine schlechte Bewertung, da der aktuelle Kurs 10,34 CNH beträgt, was einer Abweichung von -10,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,55 CNH entspricht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 10,54 CNH, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie aktuell einen Wert von 54,65, was als neutral eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25 ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als neutral führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -23,7 Prozent erzielt, was 15,71 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie mit 15,71 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Stimmung und die charttechnische Analyse der Aktie von Jinzhou Yongshan Lithium negativ sind, während der RSI und der Branchenvergleich neutral ausfallen.