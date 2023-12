Jinzhou Jixiang Moly Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung und die Diskussion über Jinzhou Yongshan Lithium in den sozialen Medien sind in den letzten Wochen deutlich negativer geworden. Dies geht aus einer Analyse hervor, die zu dem Ergebnis führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen im Vergleich zu anderen Aktien nicht besonders hoch, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Jinzhou Yongshan Lithium von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung "Schlecht". Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine negative Entwicklung hin, da er bei 85,47 liegt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,7 Prozent erzielt, was 15,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Unterperformance daher ebenfalls mit einem "Schlecht" bewertet.