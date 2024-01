Jinzhou Jixiang Moly Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Jinzhou Yongshan Lithium wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Jinzhou Yongshan Lithium liegt bei 49,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche "Metalle und Bergbau" erzielte Jinzhou Yongshan Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,7 Prozent. Im Durchschnitt fielen ähnliche Aktien aus dieser Branche um -6,89 Prozent, was zu einer Underperformance von -16,81 Prozent für Jinzhou Yongshan Lithium führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -6,89 Prozent verzeichnete, zeigt sich eine Unterperformance von 16,81 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt für die Jinzhou Yongshan Lithium-Aktie einen Durchschnitt von 11,22 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,25 CNH, was einem Unterschied von -8,65 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,5 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-2,38 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Jinzhou Yongshan Lithium also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich des Sentiments und des Buzz wurde festgestellt, dass Jinzhou Yongshan Lithium über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Jinzhou Yongshan Lithium in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".