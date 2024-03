Jinyuan EP Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Diskussionen über Jinyuan Ep auf sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Jinyuan Ep in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100 und der RSI von Jinyuan Ep liegt bei 30,23, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und für die Jinyuan Ep liegt er bei 33, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt Jinyuan Ep mit einer Rendite von -49,92 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,75 Prozent, und auch hier liegt Jinyuan Ep mit 28,17 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividende von 0 % ist Jinyuan Ep im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (2,03 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 2,03 Prozentpunkte, was zu derzeitiger Einstufung als "Schlecht" führt.