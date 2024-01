Jinyuan EP Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Aktie von Jinyuan Ep hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,86 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 8,45 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von +7,51 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,75 CNH, was einer Distanz von +9,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurde in den letzten Wochen bei Jinyuan Ep eine negative Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien, die eine tendenziell negative Stimmung gegenüber dem Unternehmen zeigen. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge über das Unternehmen war jedoch erhöht, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend erhält Jinyuan Ep in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Jinyuan Ep derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Baumaterialien. Dieser Unterschied von 1,94 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,94 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Schließlich wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien zu Jinyuan Ep abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Bewertung der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens für Jinyuan Ep eine Gesamtbewertung von "Schlecht".