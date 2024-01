Jinyuan EP Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann bei der Einschätzung einer Aktie helfen. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Jinyuan Ep zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer guten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Jinyuan Ep eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Baumaterialien" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 1 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentabel eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinyuan Ep mit einem Wert von 106,67 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Jinyuan Ep mit 9,05 CNH derzeit um +14,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +16,03 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als insgesamt "gut" eingestuft.