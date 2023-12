Jinyuan EP Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Jinyuan Ep verzeichnet eine Rendite von -54,07 Prozent, was mehr als 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Materialien liegt. Die Branche "Baumaterialien" hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,85 Prozent erzielt, wobei Jinyuan Ep mit 46,21 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Jinyuan Ep ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 106,67, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Jinyuan Ep ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 33,52 und der RSI25 bei 42,36, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die Anleger-Stimmung zu Jinyuan Ep war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.