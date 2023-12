Jinyuan EP Aktie: Immer mit der Ruhe

Technische Analyse: Das aktuelle Kursniveau der Jinyuan Ep-Aktie liegt bei 8,48 CNH und zeigt eine Entfernung von +7,61 Prozent vom GD200 (7,88 CNH). Aus charttechnischer Sicht signalisiert dies ein "Gut"-Signal. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, einen Kurs von 7,73 CNH auf. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +9,7 Prozent beträgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Kursniveau der Jinyuan Ep-Aktie als "Gut" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Dividende: Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 1,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien, 1,96) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Jinyuan Ep-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jinyuan Ep-Aktie liegt bei 49 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Verglichen mit dem RSI-Wert von 25 Tagen (41,73) ist auch hier die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Jinyuan Ep basierend auf dem RSI.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -38,89 Prozent, was 30,67 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt (-8,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -8,22 Prozent, und Jinyuan Ep liegt aktuell 30,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.