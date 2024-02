Jinyuan EP Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Jinyuan Ep-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,44 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,53 CNH liegt, was einer Abweichung von -25,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,56 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Jinyuan Ep-Aktie überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Negative Diskussionen konnten kaum aufgezeichnet werden, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert.

Die Dividendenrendite der Jinyuan Ep-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Jinyuan Ep-Aktie mit -45,93 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Jinyuan Ep-Aktie also gemäß der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, der Dividendenpolitik und des Branchenvergleichs mehrere "Schlecht"-Bewertungen.