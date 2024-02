Jinyu Bio- Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Jinyu Bio- ist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um 31,99 Prozent gefallen, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate -18,99 Prozent, und auch hier liegt Jinyu Bio- mit 13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Jinyu Bio- in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Jinyu Bio- daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für die Jinyu Bio--Aktie liegt momentan bei 25,23 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 62,61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jinyu Bio- Aktie mittlerweile auf 9,72 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,8 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -9,47 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 9,63 CNH, was zu einem Abstand von -8,62 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jinyu Bio- Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in unserer Analyse.