Jinyu Bio- Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Die Jinyu Bio-Aktie wird basierend auf dem 7-Tage-RSI und dem 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 weist ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hin, mit einem Wert von 24,37. Somit erhält die Aktie für beide RSI-Werte ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, aber in den vergangenen Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Jinyu Bio- eine Performance von 14,68 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 0,17 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,51 Prozent für Jinyu Bio-. Der Gesundheitspflege-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2 Prozent im letzten Jahr, und Jinyu Bio- übertraf diesen Durchschnittswert um 16,68 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Jinyu Bio- in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurde auch festgestellt, dass über Jinyu Bio- deutlich mehr diskutiert wurde als normal, und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.