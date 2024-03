Jinyu Bio- Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Jinyu Bio- hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -17,75 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -14,24 Prozent für Jinyu Bio- entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor betrug die mittlere Rendite -19,89 Prozent im letzten Jahr, wobei Jinyu Bio- um 12,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jinyu Bio- derzeit bei 9,58 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 8,6 CNH um -10,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 9,09 CNH, was einer Abweichung von -5,39 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Jinyu Bio- momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der 25-Tage-RSI von 44,68 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jinyu Bio- gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.