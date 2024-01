Jinxin Fertility Group Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Jinxin Fertility liegt bei 91,18, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 74,32 ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse der Jinxin Fertility-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 4,19 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,79 HKD liegt, deutlich darunter (-33,41 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs (3,6 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-22,5 Prozent).

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wird bei Jinxin Fertility eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Jinxin Fertility in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

