Jinxi Axle Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der Wert für die Jinxi Axle bei 37,04, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat die Jinxi Axle im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,01 Prozent erzielt, was 13,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinen-Aktien beträgt 1,72 Prozent, und die Jinxi Axle übertrifft diesen Wert um 13,29 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bezüglich Sentiment und Buzz hat die Jinxi Axle eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für die Jinxi Axle in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jinxi Axle verläuft aktuell bei 4,08 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 4,13 CNH liegt, was einen Abstand von +1,23 Prozent aufbaut und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 4,04 CNH, was einer Differenz von +2,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".