Jinxi Axle Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die technische Analyse der Jinxi Axle-Aktie ergibt eine neutrale Einstufung, da der aktuelle 200-Tage-Durchschnittskurs bei 4,08 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 4,13 CNH liegt, was einen Abstand von +1,23 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,04 CNH, was einer Differenz von +2,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Jinxi Axle-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,01 Prozent erzielt, was 13,41 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,72 Prozent, wobei Jinxi Axle aktuell 13,29 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Jinxi Axle-Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und ergibt für die Jinxi Axle-Aktie einen Wert von 37,04 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als neutral eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.