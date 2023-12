Jinxi Axle Aktie: Aus und vorbei!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Jinxi Axle zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation für Jinxi Axle als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet hingegen auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Jinxi Axle daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Jinxi Axle eine Überperformance von +10,88 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im "Industrie"-Sektor lag Jinxi Axle mit einer Überperformance von 10,83 Prozent über dem Durchschnittswert und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher für Jinxi Axle eine gemischte Bewertung in den verschiedenen Kategorien.