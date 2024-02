Jinushi Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten zwei Wochen wurde Jinushi von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Die Diskussionen um den Wert waren größtenteils neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Jinushi aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 59,11 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Jinushi betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in den Diskussionen in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Jinushi in etwa so häufig wie üblich diskutiert wurde, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Jinushi derzeit mit einem GD200-Wert von 2028,21 JPY als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs um +7,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50-Wert von 2267,64 JPY zeigt jedoch eine Abweichung von -3,56 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Gut".