Jintian Pharmaceutical Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Universal Health im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Universal Health beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Universal Health hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Universal Health vergeben wird.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Der 7-Tage-RSI für Universal Health liegt momentan bei 53,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 63,16 ebenfalls an, dass die Universal Health-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse, die anzeigen soll, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Universal Health-Aktie beträgt aktuell 0,11 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,082 HKD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,09 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Universal Health somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.