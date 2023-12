Jintian Pharmaceutical Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Universal Health wurde der 7-Tage-RSI mit 83,33 Punkten berechnet, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 72,73 eine überkaufte Situation an. Damit erhält Universal Health in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Universal Health mit einem Kurs von 0,095 HKD derzeit -20,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich ebenfalls auf -20,83 Prozent beläuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Universal Health in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Universal Health wurde in den letzten Wochen unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Universal Health wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.