Jintai Energy Holdings Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Jintai Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 0,03 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 0,028 HKD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,67 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso verhält es sich mit dem GD50, der 0,03 HKD beträgt und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien in Bezug auf Jintai Energy deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu der Einschätzung als "Neutral" führt.

Abschließend bezieht sich der Relative Strength-Index (RSI) auf einen Zeitraum von 7 Tagen und führt zu der Einstufung "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Jintai Energy.