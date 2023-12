Jintai Energy Holdings Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) der Jintai Energy liegt bei 38,1, sodass die Situation als neutral betrachtet wird. Dieser Index, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, reicht von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine ebenfalls neutrale Situation gilt. Insgesamt erhält die Jintai Energy für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jintai Energy von 0,027 HKD mit -32,5 Prozent Entfernung vom GD200 (0,04 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,03 HKD auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Unter dem Strich wird der Kurs der Jintai Energy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Jintai Energy festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jintai Energy wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Jintai Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.