Jintai Energy Holdings Aktie: So schnell kann es gehen

Die Technische Analyse der Jintai Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 0,023 HKD um -23,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,03 HKD weist eine Abweichung von -23,33 Prozent auf, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 63,64 deutet darauf hin, dass die Jintai Energy weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird der RSI daher als "Neutral" eingestuft.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien hat Einfluss auf die Einschätzung von Aktienkursen. Analysen zeigen, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu dem Befund, dass die Jintai Energy hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.