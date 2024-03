Jinneng Science Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Internet spielt eine große Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien liefern. In Bezug auf die Diskussionen zu Jinneng Science& wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jinneng Science&-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,02 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 7 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -12,72 Prozent führt. Auf Basis der Technischen Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch nur eine geringfügige Abweichung von -1,55 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat die Aktie von Jinneng Science& in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -6,1 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Performance des Unternehmens um 6,1 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Jinneng Science& veröffentlicht. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich bei der Analyse der verschiedenen Faktoren eine überwiegende "Neutral"-Bewertung für Jinneng Science&.