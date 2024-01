Jinneng Science Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben die Präsenz von Jinneng Science& in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse größtenteils positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Jinneng Science& diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung. Daher erhält die Jinneng Science&-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jinneng Science&-Aktie beträgt aktuell 52, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 61,59 weniger volatil und zeigt, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,71 Prozent erzielt, was 5,38 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,33 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt Jinneng Science& aktuell 5,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.