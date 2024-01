Jinneng Science Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Jinneng Science& verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -9,3 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um -7,01 Prozent, was einer Underperformance von -2,29 Prozent für Jinneng Science& bedeutet. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,01 Prozent im letzten Jahr, und Jinneng Science& lag 2,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Jinneng Science& liegt bei 46,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 59,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Jinneng Science& in den vergangenen Monaten auf ein neutrales Bild hinweisen. Die Aktie erhält daher in diesem Bereich ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv für Jinneng Science&. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Performance, der RSI, das Sentiment und die Anleger-Stimmung zu einer neutralen bis positiven Gesamteinschätzung der Aktie von Jinneng Science& führen.