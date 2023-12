Jinneng Science Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Jinneng Science& verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,02 Prozent, was 4,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -7,91 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung eine neutrale Stimmungslage der Anleger, da es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Jinneng Science&-Aktie führt. Das Anleger-Sentiment spiegelt hingegen eine positive Stimmung wider, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Jinneng Science&, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 8,76 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,46 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der -3,42 Prozent Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt jedoch bei 8,34 CNH, was einen Abstand von +1,44 Prozent bedeutet und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

