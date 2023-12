Jinneng Science Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Jinneng Science& eine Rendite von -9,3 Prozent, was 1,08 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit -8,22 Prozent um 1,08 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 94 auf, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen liegt bei 61,08, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jinneng Science&.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Bei der Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aktie von Jinneng Science& gemäß der RSI-Bewertung und des Sentiments in den sozialen Medien insgesamt als "Gut" eingestuft werden muss.

