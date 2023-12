Jinlongyu Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Jinlongyu: Aktie erhält neutrale Bewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinlongyu liegt derzeit bei 29,63, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Jinlongyu liegt bei 60,53, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 57,28 und resultiert in einer neutralen Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte Jinlongyu in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,27 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -0,17 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Jinlongyu um 39,39 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich nun die negative Kommunikation über das Unternehmen Jinlongyu. Aufgrunddessen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet, auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment.