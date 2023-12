Jinlongyu Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jinlongyu beträgt das aktuelle KGV 30. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Jinlongyu weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jinlongyu beträgt 96,2 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 liegt jedoch bei 54,85, was bedeutet, dass Jinlongyu hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Jinlongyu in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Jinlongyu. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage in den Diskussionen in den Social Media. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Jinlongyu daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Jinlongyu eine Performance von 20,71 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -1,09 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,81 Prozent im Branchenvergleich für Jinlongyu. Auch im "Industrie"-Sektor lag Jinlongyu mit einer Überperformance von 21,44 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.