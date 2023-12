Jinlongyu Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten zwei Wochen gab es eine positive Diskussion über Jinlongyu, die hauptsächlich von positiven Themen geprägt war. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen das Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt hat, wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst. Daher erhält die Jinlongyu-Aktie ein "Schlecht"-Rating bei der Stimmung und ein "Neutral"-Rating beim Buzz.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Jinlongyu eine Rendite von 20,71 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,11 Prozent erzielte, liegt Jinlongyu mit 21,82 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jinlongyu-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage (64) als auch für die letzten 25 Tage (51,58) im neutralen Bereich. Daher ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jinlongyu.