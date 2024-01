Jinlong Machinery, Electronic Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinlong Machinery & Electronics liegt bei 153,62, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat das Unternehmen eine Rendite von 13,04 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den letzten 12 Monaten (1,19 Prozent) wurde mit 11,85 Prozent deutlich übertroffen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs um -13,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) weist mit -12,82 Prozent eine negative Abweichung auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jinlong Machinery & Electronics mit 0,06 Prozent nur leicht unter dem Branchenmittel (0,06), weshalb die Dividendenpolitik ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.