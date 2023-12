Jinlong Machinery, Electronic Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Dividendenrendite für Jinlong Machinery & Electronics beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,06 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Jinlong Machinery & Electronics-Aktie bei 6,25 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 6,02 CNH, was einem Unterschied von -3,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 6,51 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs um -7,53 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinlong Machinery & Electronics liegt bei 153,62, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten erzielte Jinlong Machinery & Electronics eine Performance von 13,04 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -0,89 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +13,94 Prozent im Branchenvergleich und zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Jinlong Machinery & Electronics um 13,58 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen.