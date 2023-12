Jinling Pharmaceutical Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Jinling Pharmaceutical auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,02 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50,54 auch keine Anzeichen einer überkauften oder überverkauften Situation und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Jinling Pharmaceutical mit -17,21 Prozent um mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,46 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Jinling Pharmaceutical mit -16,75 Prozent deutlich darunter liegt und somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von Jinling Pharmaceutical wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jinling Pharmaceutical weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Jinling Pharmaceutical mit 8,21 CNH nun -1,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Jinling Pharmaceutical in verschiedenen Aspekten als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, wobei das langfristige Stimmungsbild und die technische Analyse jedoch auf eine positive Entwicklung hindeuten.