Jinling Pharmaceutical Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Jinling Pharmaceutical hat im letzten Jahr eine Rendite von -17,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Aktie 15,27 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,26 Prozent, und Jinling Pharmaceutical liegt aktuell 17,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist festzustellen, dass Jinling Pharmaceutical über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz und eine positive Veränderung der Stimmungsrate aufweist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinling Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 40, was in etwa dem Durchschnitt in der Arzneimittelbranche entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jinling Pharmaceutical-Aktie liegt bei 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 41,82 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jinling Pharmaceutical.