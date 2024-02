Jinling Pharmaceutical Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Dividende von Jinling Pharmaceutical wird mit einer Dividendenrendite von 1,25 Prozent angegeben, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,73 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen über Jinling Pharmaceutical in den letzten Wochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Jinling Pharmaceutical festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Jinling Pharmaceutical liegt bei 41, was als neutral eingestuft wird. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (65,44) zeigt auch hier eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jinling Pharmaceutical.