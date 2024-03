Jinling Pharmaceutical Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Jinling Pharmaceutical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,64 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -16,1 Prozent, was bedeutet, dass Jinling Pharmaceutical im Branchenvergleich um +0,46 Prozent besser abschnitt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -18,04 Prozent, und Jinling Pharmaceutical lag 2,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Jinling Pharmaceutical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,75 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,85 CNH) um -11,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,96 CNH weist eine Abweichung von -1,58 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Laut Analyse der sozialen Plattformen waren die Kommentare zu Jinling Pharmaceutical neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, wie die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung, spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Bereich erhält Jinling Pharmaceutical ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher für Jinling Pharmaceutical ein "Neutral"-Wert basierend auf verschiedenen Faktoren wie Branchenvergleich, technischer Analyse, Anlegerstimmung und allgemeiner Kommunikation im Netz.