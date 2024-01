Jinling Pharmaceutical Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Jinling Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite damit um 5,56 Prozent über dem Durchschnitt von -2,07 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,2 Prozent, und Jinling Pharmaceutical liegt aktuell 3,3 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Jinling Pharmaceutical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,99 CNH, während der aktuelle Kurs bei 7,84 CNH liegt, was einer Abweichung von -1,88 Prozent entspricht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,43 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jinling Pharmaceutical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (52 Punkte) als auch der RSI25 (58,95) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Damit erhält Jinling Pharmaceutical insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Bewertung.

Jinling Pharmaceutical kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Jinling Pharmaceutical jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jinling Pharmaceutical-Analyse.

Jinling Pharmaceutical: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...