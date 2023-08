Jinkosolar-Aktie: Kurs steigt um 66%!

JinkoSolar hat sich am Dienstag an den Börsen mit einem beachtlichen Gewinn hervorgetan. Mit einem Zuwachs von mehr als 2% konnten die Chinesen das Ruder herumreißen und die zurückliegenden Tage, in denen es nicht so gut lief, wieder etwas aus dem Fokus nehmen. Die Kursentwicklungen wurden zuletzt offenbar auch durch Analysten beeinflusst, welche nicht besonders begeistert von den Quartalszahlen waren – trotz der Tatsache, dass JinkoSolar vor einer Woche bekannt gab, dass im zweiten Quartal sowohl Umsatz- als auch Gewinnsteigerungen verzeichnet werden konnten. Dies war jedoch offensichtlich nicht ausreichend genug um signifikante positive Stimmung zu erzeugen.

JinkoSolar übertrifft Analystenerwartungen

Es scheint aber tatsächlich mehr zufriedene Analystengesichter zu geben als ursprünglich angenommen. Denn JinkoSolar hat es...