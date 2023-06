Jinkosolar-Aktie: Beeindruckende Performance im Überblick

JinkoSolar scheint derzeit eine gefragte Aktie zu sein. Das chinesische Unternehmen verursacht massive Schwankungen an den Märkten. Am Mittwoch stiegen die Kurse um fast 2 %, nachdem der Wochenauftakt am Dienstag mit einem Minus von -7,2 % gründlich danebenging. Doch in welche Richtung entwickelt sich der Wert aktuell?

JinkoSolar: 50 % Kurspotenzial?

Einer der auffälligen Faktoren momentan ist das Kursziel der Aktie: Analysten zufolge könnte es auf Basis einer Analyse von Marketscreener um etwa 50 % steigen. Diese beachtliche Erwartung kann in der Solarindustrie im Allgemeinen nicht ganz ignoriert werden.

Für den Umstieg auf erneuerbare Energieträger werden westliche Länder wahrscheinlich auch Solarenergie benötigen. In jüngster Zeit wird befürchtet, dass die Technologie jedoch vorwiegend bei chinesischen Unternehmen liegt,...