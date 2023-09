Jinkosolar-Aktie: Das 68%-Comeback!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Jinkosolar ist so etwas wie die Aktie der Stunde im Segment der Sonnenenergie-Werte. Die Aktie konnte auch am Freitag kurz vor dem Ende der Woche mehr als 2,8 % aufsatteln. So kann es weitergehen, lautet die Hoffnung.

Chancen für JinkoSolar: Die Wende?

Die Wende kann möglicherweise eingeläutet sein, sagen zumindest die Charttechniker. Die Aktie hat sehr kurzfristig nun zumindest den Boden verlassen, auf dem die Kurse kürzlich sehr hart aufgeschlagen sind. Innerhalb einer Woche aber gewann die Aktie nun unter dem Strich fast 10 %.

Auffallend war, dass am 29. August ein Plus von fast 9 % zustandekam – bei hohem Handelsvolumen, was auf ein besonderes Interesse an dem Titel deutet. Die Aktie ist demnach in guter Verfassung, was die kurzfristige Entwicklung betrifft.

Nur: Das Chartbild zeigt ebenso, dass die Kurse seit längerer...