Jinko Power Technology Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (auch als RSI25 für 25 Tage bekannt) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für Jinko Power liegt bei 43,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 63,01, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Jinko Power-Aktie bei 4,41 CNH für die letzten 200 Handelstage liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 3,49 CNH deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -20,86 Prozent), erhält Jinko Power eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,6 CNH, was zu einem ähnlichen Schlusskurs (-3,06 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis. Insgesamt ergibt sich für Jinko Power auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen dominierten jedoch insbesondere negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Jinko Power in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.