Jinko Power Technology Aktie: Gut oder schlecht?

Der Sentiment und Buzz rund um Jinko Power kann über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Jinko Power in diesem Punkt somit die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Jinko Power-Aktie ein Durchschnitt von 3,96 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,37 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,33 CNH) zeigt eine nahe Bewertung zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Rating führt. In der Gesamtbewertung erhält Jinko Power damit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jinko Power liegt bei 47,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell stehen auch die Aktie von Jinko Power im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei werden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".